Il fedelissimo della Meloni all’internazionale degli ultra-conservatori

(Di giovedì 27 aprile 2023) Si chiama Cpac, Conservative political action conference, la conferenza deiUsa che il prossimo 4 maggio per la seconda volta consecutiva sbarca in Ungheria da uno dei suoi riferimento europei, Viktor Orbán. Non è un caso, il Cpac è diventato uno dei luoghi prediletti da Donald Trump (a marzo è stato presentato come “il prossimo presidente Usa”) in cui ci si sbizzarrisce sulla teoria del Deep State e sul complottismo tipicodestra sovranista. Il viaggio in Ungheria è solo l’ennesimo segnale di un asse internazionale delle destre più radicali che da anni si organizza e si ingrossa. La conferenza deiUsa il prossimo 4 maggio per la seconda volta consecutiva sbarcherà in Ungheria A Budapest sarà possibile sfogliare il catalogodestra radicale. Ci sarà ad esempio Herbert Kickl, leader ...