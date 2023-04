Il debutto in AEW di Roderick Strong e molto altro ancora | il commento di All About Elite!

(Di giovedì 27 aprile 2023) La AEW ha fatto tappa a Sunrise, Florida, per l’ultima edizione di Dynamite e tra gli avvenimenti di maggior spicco figurava il nuovo confronto al microfono tra Adam Cole e Chris Jericho. L’ex NXT Champion ha chiamato a se il leader della JAS il quale non è salito sul ring ma ha ordinato ai suoi compagni di stable di attaccare alle spalle Adam Cole. Il vincitore dell’Owen Hart Foundation Tournament dello scorso anno è stato aiutato dall’arrivo di Bandido ed Orange Cassidy ma questo non è bastato, tuttavia l’ago della bilancia si è ribaltato grazie all’intervento a sorpresa di <>Roderick. Massimo Del Prete e Paolo Ascolese di Zona Wrestling hanno avuto modo di commentare il <>debutto> di <>Roderick> ...

Ildella All Elite Wrestling in UK era stato confermato mesi fa, ma nessuno si sarebbe mai ... Ed è senza dubbio una notizia storica per laSecondo Wrestle Zone, quella finestra di febbraio ora sembra improbabile e con WWE 2K 23 pianificato per marzo, i fan dipotrebbero aspettare più a lungo per il gioco didell'azienda . Il ...Ildella All Elite Wrestling in UK era stato confermato mesi fa, ma nessuno si sarebbe mai ... Ed è senza dubbio una notizia storica per la

Importante debutto durante AEW Dynamite Tuttowrestling

Non perdetevi il nuovo episodio di All About Elite, la trasmissione dedicata all’analisi di Dynamite e del mondo AEW a 360° è in onda adesso su Open Wrestling TV (Twitch). Vi ricordiamo che è possibil ...Grande e gradita sorpresa ieri a Dynamite, quando Roderick Strong ha fatto il suo debutto in All Elite. I fan non se lo aspettavano, e questo non vale solo per loro. In precedenza vi abbiamo riportato ...