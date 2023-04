Il cuore di Spalletti era avvelenato Allegri stava meglio col -15

(Di giovedì 27 aprile 2023) Gli insulti di Landucci svelano l’umore diforse dovrebbe chiedere la penalizzazione… La vittoria del Napoli a Torino entrerà dritta nei libri di storia del calcio. Difficile immaginare un copione migliore per il trionfo che serve sul piatto azzurro uno scudetto ormai cucito sulle maglie con un anticipo mai visto nella storia della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... "Ammazza, avete vinto uno scudetto", fino al brutto episodio del vice Landucci, squalificato per aver detto a" pelato di m" e "ti mangio il". Ma anche mercoledì sera al termine ...... visto ciò che è accaduto al vice di Allegri, Marco Landucci , a seguito degli epiteti rivolti a Lucianoal termine di Juventus - Napoli , quel " pelato, ti mangio il" che è costato ...... avete vinto uno scudetto", aveva sibilato), ma non offensivo come il suo vice Landucci ("pelato di m..., ti mangio il" , disse rivolto a), ieri sera nella pancia di San Siro l'...

"Pelato di m..., ti mangio il cuore": Landucci squalificato per gli insulti a Spalletti La Gazzetta dello Sport

Lo sfogo del tecnico bianconero contro Baccin e Marotta: 'Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions' ...«Juve Napoli, i bianconeri perdono. Il vice di Allegri a Spalletti “Pelato di merda, ti mangio il cuore”. Allegri “ce la fate a vincere uno scudetto”. Inter Juve, 3 giorni dopo, i bianconeri perdono.