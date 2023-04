Il Consiglio regionale ricorda Delcogliano e Iermano | l’intervento di Mortaruolo

Così, in una nota, il presidente deldell' Abruzzo, Lorenzo Sospiri , fa chiarezza sugli aiuti regionali per il caro - energia e sul progetto di legge, a sua firma, vagliato dalla ...L'Aquila. Il presidente deldell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, fa chiarezza sugli aiuti regionali per il caro - energia e sul progetto di legge, a sua firma, vagliato dalla Commissione bilancio e in discussione ...Il servizio è totalmente gratuito grazie al finanziamentoe all'impegno dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti -Pugliese. Proprio per rafforzare il servizio,...

“Ad oggi tutto ciò che esiste sono una delibera di consiglio regionale che definisce la programmazione… Leggi. Condividi \| Avvisami \| Mia Informazione ...Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Comune di Sant’Agata Avrà luogo luogo nel pomeriggio di domani venerdì 28 aprile, alle ore 16.30, presso la residenza municipale di palazzo San Francesco, l’assemble ...