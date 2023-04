Il Comune di Salerno alza la voce col Napoli | “Un atto di arroganza…”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Le parole del Consigliere deldicirca lo slittamento del match in calendario sabato sono risentite sul trattamento riservato al, nell’eventualità. Lo slittamento alla domenica di-Salernitana, affinché il match si disputi nella stessa giornata del decisivo Inter-Lazio per la matematica vittoria dello scudetto da parte degli azzurri, è avvolto nelle polemiche. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AUTORE AnnaveliaHo iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed ......festa scudetto che potrebbe esplodere domenica 30 aprile si terrà oggi presso la sede deldi ... 2023 - 04 - 27 10:00:19 Sale la tensione Napoli -Aspettando il Casms, non mancano le ...... diversamente da quello che in buona parte è il pensiero, non è solo l'operatore che smista ... storico leader della logistica con sedi ad Arzano e. "Il nostro mondo si compone di tanti ...

Intesa Comune di Salerno e RFI: via il passaggio a livello di via Irno anteprima24.it

Il consigliere comunale di Salerno: 'Sul mio balcone ci sarà sempre e solo la bandiera della Salernitana, è una questione di appartenenza'.In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Cammarota, consigliere al Comune di Salerno: "Ognuno ha diritto di tifare chi vuole. L'equivoco però è di fon ...