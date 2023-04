Il coming out di Chiara Capitta | la figlia di Lorella Cuccarini

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 27 aprile 2023), 22 anni,die Silvio Testi, vive l’amore senza il peso delle etichette di genere e sceglie di non incasellare i propri sentimenti all’interno di rigidi schemi sociali. La giovane calciatrice risponde ad alcune domande via social e racconta del proprio orientamento sessuale. Da poco capitana della Roma femminile, social media manager e content creator, la giovane atleta pubblica tra le storie su Instagram alcune dizioni in merito alla propria vita sentimentale: Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza. Ilout della titolare giallorossa arriva in concomitanza con la settimana della visibilità ...