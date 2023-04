Il Chelsea ha scelto il prossimo allenatore

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tre tecnici cambiati nel giro di una stagione non sono bastati alche chiuderà un'annata ricca di fallimenti. I blues sono undicesimi in campionato, non sono mai stati competitivi in Premier League con il cambio Tuchel-Potter che non ha dato la scossa sperata e l'approdo di Lampard che ha...

...e Brentford, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky , ma la nota piattaforma ha...... il Rookie della stagione, proprio come era successo a LeBron nel 2004, anche luial Draft ...00 Celta - Mallorca 0 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00- R. Madrid 0 - 2 21:00 Napoli - ...Alinvece aspettavano la cessione di Diego Costa , dopo la rottura con Conte. Ma l'... Dopo tutto, è arrivato lui, Nani , che alla Lazio hail numero 7. Complimenti a chi gliel'avrà ...

Il Chelsea ha scelto il suo futuro: accordo vicinissimo con Pochettino numero-diez.com

La Federazione brasiliana di calcio, ancora alla ricerca di un ct, ha comunicato che solo il 25 maggio renderà noto il nome del sostituto di Tite.Erede scelto e addio Mourinho: c'è anche la data dell'annuncio ufficiale come nuovo tecnico. Ormai si attende solo questo ...