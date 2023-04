(Di giovedì 27 aprile 2023) Difficile parlare della morte tragica della psichiatra Barbara Capovani caduta sotto i colpi del suo ex paziente a Pisa. In questi casi la pietà sopravanza una lettura che, pure, va fatta, se non altro per dipanare alcuni luoghi comuni che già vanno emergendo dal dibattito. Ho riflettuto a fondo sulle commosse e chirurgiche parole dell’ex direttore del Dipartimento di salute mentale il quale, a mezzo stampa, ha tratteggiato il ritratto di un soggetto con frequenti agiti aggressivi, una spiccata tendenza a violare la legge accompagnata da un atteggiamento sadico e persecutorio messo in atto nei confronti di diverse figure professionali, l’ultima dellemorta sotto la ferocia dei sui colpi. “Queste persone, diagnosticate con errore colossale e imperdonabile come ‘malati di mente’,in realtà balordi delinquenti, pericolosi per i sanitari e per ...

Il caso di Paul Seung e la psicosi paranoica: quali sono i segnali d’allarme da non sottovalutare Il Fatto Quotidiano

