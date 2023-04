Il cane rivede l' ex della proprietaria | la reazione commuove il web VIDEO

(Di giovedì 27 aprile 2023) Camila Perman stava passeggiando per strada con la sua cagnolina Golden Retriever, Gala, quando ha incontrato casualmente il suo ex fidanzato. Nonostante non lo vedesse da un anno e mezzo, Gala ha dimostrato...

Anche se il tempo e la distanza possono minare alcuni legami, l'amore di unper il suo padrone è sempre forte e duraturo.Non si incontravano da un anno e mezzo, ma tra la Golden retriever Gala e il ragazzo l'amore non è mai finitoNonostante non lo vedesse più da un anno e mezzo, non si era dimenticato di lui. E la reazione che questo Golden retriever ha avuto incontrando casualmente per strada l'ex fidanzato della sua umana è ...

Il cane Gala rivede dopo 18 mesi l'ex fidanzato della sua proprietaria: la sua reazione è memorabile la Repubblica

Regole per i commenti. I commenti in questa pagina vengono controllati Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre In par ...Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...