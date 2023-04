... in Ucraina' Roma, follia nella metro: ragazzo aggredito dal marito di una presunta turista portoghese scambiata per borseggiatrice Telegram sospeso e multato inOltre a determinarne la ...... la percentuale è scesa al 60, in paesi come Cile e Perù si aggira sul 45 per cento, inla ... disposto ad andare ad inginocchiarsi fino a Mosca, ma solo se Putinla guerra in Ucraina. ...Ille esportazioni di carne in Cina dopo un caso di 'mucca pazza' Il ministro dell'Agricoltura si augura che la situazione torni alla normalità prima del viaggio di Lula nel Paese ...

Telegram, nessun dato sul gruppo neonazista: dopo l'attentato, il Brasile sospende e multa la piattaforma leggo.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il Brasile sospende Telegram dopo che la piattaforma si è rifiutata di consegnare i dati in suo possesso su un gruppo neonazista.