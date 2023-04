Il boss Pasquale Bonavota si nascondeva a Genova. Chi è il latitante della 'Ndrangheta più ricercato dopo Messina Denaro catturato dai Ros

Leggi su open.online

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il «bambino» era il soprannome chesi era guadagnato quando aveva 16 anni, quando già girava con la pistola in tasca e annunciava vendetta contro i rivali in una faida familiare. Arrestato oggi adai Ros,cinque anni di latitanza, il 49enne di Vibo Valentia faceva parte dell’elenco dei latitanti considerati di massima pericolosità. Era l’unico indagato che ancora non era stato preso dalle forze dell’ordine in seguito all’operazione Rinascita Scott, coordinata dalla Procura – Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, nell’ambitoquale, il 19 dicembre 2019, sono state arrestate 334 persone ritenute parte delle coschene di Vibo Valentia,le condanne emesse il 28 ...