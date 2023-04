Il 28 aprile esce Mezzo mondo | brano estratto da un disco di inediti che arriva a quattro anni di distanza dall’album Fortuna

E poi [Logan]di scena, e rimane quello che penso sia il fulcro della serie: loro tre ". Una ...tre stagioni) a quello di non protagonista Succession 4 tornerà in onda il prossimo 30su ...Oggi alle 11l'indice della fiducia dei consumatori della Commissione Europea. A dare il tono alla giornata saranno però le trimestrali di Barclays e di Deutsche Bank . L'istituto tedesco ha ...... dopo Parigi e Bruxelles, è atteso il 27a Francoforte e il 29a Zurigo. Con 13 anni di carriera, 7 album in studio, 71 dischi di platino, 2 miliardi di stream audio/video, 9 tour live, ...

THANKS, WELCOME ABOARD! VENERDÌ 28 APRILE ESCE IN ... MEI – Meeting degli Indipendenti

Prosegue la campagna elettorale incentrata sugli incontri faccia a faccia con la cittadinanza portata avanti da Alberto Stefano Giovannetti, sindaco uscente e candidato alle prossime amministrative de ...Sonego, Cecchinato e Vavassori a caccia del secondo turno, Cocciaretto cerca l’impresa con Badosa per il terzo turno ...