I trasgressori | la tensione non scema mai

(Di giovedì 27 aprile 2023) ICanale Nove, ore 23.25. Con Will Paxton, William Sadler e Ice Cube. Regia di Walter Hill. Produzione USA 1992. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA Due pompieri bianchi dell'Arkansas durante un'azione "non" riescono a salvare un poveraccio coinvolto in un incendio.Ma fanno in tempo a raccogliere le ultime parole del morente. Che coi suoi ultimi fiati riesce a fornire l'oro l'ubicazione di un favoloso malloppo nascosto in una casa diroccata. I due vigili del fuoco ci vanno ma scoprono nella ricerca di essere in cattivissima compagnia. Una banda di gangster di colore ha saputo del grisbì e vuole ovviamente appropriarsene. I pompieri si trovano assediati con pochissime probabilità di sopravvivenza. PERCHÈ VEDERLO Perché è pur sempre un film di Walter Hill, maestro dei film d'azione anche quando ha tra le mani un meschino budget. E difatti la ...