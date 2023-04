(Di giovedì 27 aprile 2023) La città che nell’immaginario collettivo viaggia verso il possibilee verso il Giubileo, la sera si fa cornice di paura, in, violenza. Le cronache riportano fatti gra... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Poi la maledetta partita sotto la neve, con iazzurri che si infrangono sul palo preso da ... Lasciano anche Fonseca e Thern, che approdano alla, e Di Canio, che si accasa al Milan. La guida ...Flowing è sinonimo di emozioni elasciati liberi. È movimento che fluisce attraverso corpi ... Solo pochi giorni fa Elisa Barucchieri ha ritirato ail premio nazionale Art d'Or per la danza, ...... prima nei panni di giocatore e poi calzando quasi alla perfezione quelli del direttore sportivo in grado di riaccendere idi intere tifoserie. Quelli dellain primis, ma non solo. Una ...

I sogni di Roma (Expo) e la sicurezza che manca. Parla l’assessore Regimenti Il Foglio

Tanti aneddoti al Circolo Aniene di Roma per la presentazione di “Il mio calcio furioso e solitario”: tra i presenti Perotti, De Rossi col padre Alberto, Baldissoni, Fenucci, Arianna Mihajlovic, oltre ...La squadra granata non vince in casa dal 6 marzo. Serve ritrovare i risultati tra le mura amiche per poter sognare ...