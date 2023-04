I social network saranno a pagamento?

(Di giovedì 27 aprile 2023) Facebook, Instagram, Twitter, Youtube: che cosa succederebbe se per averli dovessimo pagare? Un mesetto fa Meta ha lanciato un programma achiamato Meta Verified che darà agli utenti iscritti una spunta blu di riconoscimento e altri servizi, come l’aumento di visibilità e della reach del profilo utente, al costo di 11,99 dollari al mese. Un’azione simile a quella messa in atto su Twitter da Elon Musk, qualche tempo fa, se ricordate. Non allarmatevi: chi vorrà continuare a usare Instagram e Facebook senza pagare un euro potrà farlo, solo che verrà considerato un cliente di seconda fascia. Nessun problema, dunque, in definitiva. Però il rischio è che le dinamiche cambino, perché potrebbe crearsi una differenza tra clienti e clienti premium. Con il tempo i clienti premium potrebbero acquistare sempre più vantaggi, e alla fine essere un cliente normale potrebbe ...

