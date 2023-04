(Di giovedì 27 aprile 2023) AGI - L'uso deinetwork "non va demonizzato" ma "governato con consapevolezza". Lo ha ribadito il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, parlando delle 'challenge'tra adolescenti nel corso di una audizione davanti alla Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati.- ha ricordato Stanzione - che "non presentano tutte e soltanto contenuti autolesionistici o comunque pericolosi: ve ne sono anche di innocue, come quella relativa alla pubblicazione della lista dei propri libri o film preferiti o di foto degli utenti da piccoli. Ma è evidente come anche soltanto la possibilità del coinvolgimento di minori in 'giochi'persino, per effetto dell'esposizione a contenuti dalla valenza manipolatoria o, ...

I social e quelle sfide potenzialmente mortali AGI - Agenzia Italia

Il Garante della privacy Stanzione mette in guardia dall'uso delle piattaforme, ma puntualizza "L'uso dei social non va demonizzato ma governato". "Va, in particolare, evitata l'esposizione dei ragazz ...