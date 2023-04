I Santi di Venerdì 28 Aprile 2023

(Di giovedì 27 aprile 2023)PIETRO CHANEL E LUIGI MARIA (GRIGNION) DA MONTFORT – Memoria FacoltativaIl 28 dila Chiesa ricorda la memoria di due: San Pietro Chanel, sacerdote e martire, e San Luigi Maria Grignion de Montfort, sacerdote.www.ebeati.it/dettaglio/94042 San PIETRO CHANEL Sacerdote e martire – Memoria FacoltativaCuet, Francia, 12 luglio 1803 – Isola Futuna, Oceania, 281841È il primo martire dell’Oceania. Fu infatti ucciso il 281841 sull’isola di Futuna, vicina alle Isole Fiji. Francese, era nato a Cuet il 12 luglio 1803 in una famiglia di contadini, a 21 anni entrò in Seminario a Bourg, venendo ordinato sacerdote il 15 luglio 1827. Fu vicario ad Amberieu e a Gex e per quattro anni parroco a Crozet. Sin dal Seminario tuttavia sentì il richiamo della ...

Sant'Eraclio si appresta a celebrare il suo patrono. Da28 aprile a giovedì 4 maggio sono diversi gli appuntamenti in programma per ricordare il ... che ricorderà anche iMauro e Giusto. ...Giovedì 4 maggio a Genova alle ore 18.00 nella Chiesa deiCosma e Damiano (piazza di San ...5 maggio alle ore 21.00 a Casale Monferrato nella chiesa di Sant'Antonio (via Leardi) Mons. ......Emilia - Romagna si tornerà in classe per l'inizio del prossimo anno scolastico 2023 - 2024... Le festività sono: " tutte le domeniche; " 1° novembre " festa di tutti i; " 8 dicembre " ...