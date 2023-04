I programmi in tv oggi | 27 aprile 2023 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 27 aprile 2023) Su Rai Uno Un passo dal cielo, su Canale 5 Fiorentina – Cremonese. Guida aiTv della serata del 27Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 27? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Movie dalle 21.10 Alita – Angelo della battaglia. Il dottor Ido Dyson vive ad Iron City nel 2563, trecento anni dopo la “caduta”, e ripara cyborg nella propria clinica. In cerca di componenti perlustra la discarica, dove ...