I mandorlotti | i biscotti più incredibili che abbiate mai assaggiato

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 27 aprile 2023) Isonoa base di mandorle, completamente ricoperti da sottili lamelle tostate: morbidissimi e croccanti al contempo, faranno vibrare le vostre papille gustative di puro piacere. Semplicissimi da realizzare, si accompagnano con un tè, sposandone le note aromatiche ed esaltando ogni sapore. Offriteli alle amiche di sempre per regalare loro un momento di estrema golosità tra una chiacchierata e l’altra, durante un incontro pomeridiano. Oppure a fine pasto, con un digestivo, per continuare a stuzzicare ancora intorno alla tavola imbandita e prolungare la serata tra risate e confidenze. Per realizzarli a dovere avrete bisogno dell’acqua di fiori di arancio, qui trovate la nostra ricetta per realizzarla a casa. Che aspettate ancora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo! I: ingredienti e preparazione Per circa ...