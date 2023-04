I consigli di un' armocromista | prego? Elly Schlein sconcerta i compagni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Nel mirino c'è, la segretaria del Pd che ha imposto al partito una sterzata a sinistra-sinistra. Eppure, alcune sue scelte vengono criticate. Tra le ultime, quella della cena nell'attico al Parioli, Roma, di Claudio Baglioni: evento vip, mondano, glamour. Insomma, una scelta finita nel mirino dei duri e puri. Quindi laha posato per la copertina di Vogue, anche questa una decisione peculiare per un leader di partito e soprattutto per lei (un po' come Matteo Renzi su Chi col giubbotto alla Fonize). E nell'intervista,parla anche delle sue abitudini e dei suoi vezzi: "Le mie scelte di abbigliamento dipendono sicuramente dalla situazione in cui mi trovo", premette. Dunque aggiunge: "A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale. In generale dico sì ai colori e ai ...