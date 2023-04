I cardiologi danno il voto alle diete | bocciata la paleo che esclude i carboidrati La mediterranea fa bene al cuore

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 aprile 2023) Lee i regimi alimentari più popolari sotto esame. In ‘cattedra’ a dare i voti sono iUsa, che hanno valutato quanto questi modelli – in totale 10 quelli esaminati – siano in linea con un’alimentazione sana per il, e quindi con i principi contenuti nella guida della società scientifica che li riunisce, l’American Heart Association (Aha). Fra i promossi, la dieta, ma anche gli stili alimentari vegetariani e pescetariani. ‘Bocciate’ lee chetogeniche, che non si classificano come sane per ile contraddicono la guida dell’associazione. Il punteggio più alto in assoluto se lo aggiudicano i regimi alimentari ‘Dash’ (Dietary Approaches to Stop Hypertension), che enfatizzano in particolare verdure, frutta cereali ...