I bookie riaprono la corsa alla top 4 | sorpasso Milan sulla Roma | l'Inter recupera terreno

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il derby in Champions League arriverà tra qualche giorno, ma intantotornano all'arrembaggio anche per la prossima...

I bookie riaprono la corsa alla top 4: sorpasso Milan sulla Roma, l ... Calciomercato.com

Come riporta AgiproNews, il derby in Champions League arriverà tra qualche giorno, ma intanto Milan e Inter tornano all'arrembaggio anche per la prossima stagione. L'ultima giornata di campionato ha m ...La vittoria nei minuti di recupero in casa della Juventus e la sconfitta della Lazio in casa con il Torino hanno permesso al Napoli di allungare a +17 sui biancocelesti, con la possibilità ...