Hyundai - La 5 parcheggia come un 'granchio'

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 27 aprile 2023) LaMobis ha presentato un prototipo della Ioniq 5 dotato del sistema e-Corner, con il quale la vettura è in grado di traslare lateralmente rendendo estremamente semplici le manovre di parcheggio. Tutto si deve alla rotazione indipendente di ogni ruota fino a 90 gradi: si tratta della prima applicazione di questo dispositivo su una vettura convenzionale per trasporto persone, dopo gli esperimenti condotti su veicoli autonomi sperimentali. Motori integrati nelle ruote. Il sistema e-Corner non è solo un dispositivo di sterzata integrale, ma un vero e proprio nuovo approccio al powertrain. Per poter rendere le ruote libere di ruotare di 90 gradi è stato infatti necessario spostare i motori direttamente nel gruppo ruota e costruire sospensioni specifiche. Inolte, non esiste una connessione diretta tra volante e ruote e tra pedale del freno e impianto frenante: tutto ...