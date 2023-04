Huawei amplia la promozione Fast Track sui componenti di rete

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) -migliora la propria offerta didiincludendo una gamma più ampia di prodotti per aiutare le piccole e medie imprese ad avviare la propria trasformazione digitale. La3.0 è ora disponibile in più di 40 Paesi europei e offre la consegna ancora più rapida su una selezione di prodotti. DÜSSELDORF, Germania, 27 aprile 2023 /PRNewswire/Il programma3.0 diinclude ora una gamma più ampia didi: 20 nuovi prodotti tra cui access points (AP) Wi-Fi, switch LAN, switch per data center e router. Tutti i clienti e i partner che ordineranno i prodotti diIP selezionati entro il 30 giugno potranno approfittare ...