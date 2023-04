Hockey ghiaccio | Mondiali Division 1 2023 | il calendario delle partite dell’Italia Programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) Mancano poche ore e potremo finalmente alzare il sipario suididi Primae A che si disputeranno a Nottingham (Inghilterra) dal 29 aprile al 5 maggio prossimi. Andrà in scena il Gruppo A della manifestazione, quello che vedrà in azione anche l’Italia. Dopo la retrocessione dalla Top, la nazionale allenata dall’head coach Mike Keenan cercherà di conquistare i primi due posti della classifica per tornare nella massima categoria dell’. Contro chi se la dovrà vedere la nostra squadra? Le avversarie saranno la Gran Bretagna, la Lituania, la Corea del Sud, la Romania e la Polonia. Le sei squadre saranno collocate in un classico girone all’italiana nel quale si affronteranno una volta a testa. Le due formazioni che ...