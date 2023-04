“Ho scelto te” Uomini e Donne | la coppia lascia lo studio all’improvviso

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ac’è spazio anche per le storie a lieto fine, in un momento particolarmente turbolento per il programma c’è unache ha trovato l’amore. È successo durante la puntata di oggi con il cavaliere che si è presentato con tre rose per la dama dicendo: “Le rose hanno un significato particolare, sovrapponibile al nostro percorso qui. Le tre rose indicano la prima fase di conoscenza, poi l’approfondimento e il sentimento. Noi ci siamoti l’altra volta con il proposito di riprovarci, la soluzione è viversi. Lì trovi le risposte”.“Lo abbiamo fatto per telefono perché siamo obbligati a questo, poi l’abbiamo fatto vedendoci. Ieri siamo stati a cena e non ridevo così da molti anni, è stata una bella cosa. Questo ha aggiunto un altro tassello componendo un quadro completo. Lei mi piace, mi attira, per ...