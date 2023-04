Highlights e gol Tottenham-Manchester United 2-2 | Premier League 2022 23 VIDEO

(Di giovedì 27 aprile 2023) Un grande primo tempo, ma solo un punto per ilche esce da Londra e dalla sfida con ilcon un pareggio di 2-2. La prima frazione è stata tutta di stampo, con i gol di Sancho e Rashord. La ripresa però porta ilad una reazione d’orgoglio che ha fatto sì che la squadra di Mason, al debutto stagionale in panchina, abbia ripreso la partita con le reti di Pedro Porro e di Son. Questi glidel match. SportFace.

Nella gara della 33ª giornata di Premier League, il Nottingham Forest supera per 3 - 1 il Brighton. InBuonanotte, Gross (autogol), Danilo e Gibbs - ...Nella gara della 33ª giornata di Premier League, il Liverpool vince per 1 - 2 in casa del West Ham. InPaquetà, Gakpo e Matip. Nel finale, ...Come detto basta undi Dimarco, cuore nerazzurro come a Riyad. Trovato il vantaggio, l'Inter mette da parte l'impeto. Gioca con intelligenza, fa girare il pallone, cerca di stancare gli avversari,...

Man. City-Arsenal: video, gol e highlights Sky Sport

Occorreva difendere il successo per 2-0 maturato allo Zini. Missione compiuta per la Fiorentina che pareggia 0-0 con la Cremonese in casa e si regala la finale di Coppa Italia contro l'Inter. La squad ...Leggi su Sky Sport l'articolo Everton-Newcastle 1-4: video, gol e highlights. I bianconeri consolidano la zona Champions ...