“Hey | guardatemi” Jessica Selassié | un anno fa vincitrice del GF Vip | oggi così | come è diventata

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 aprile 2023) La sesta stagione del Grande Fratello Vip è stata a suo modo storica. Fino al GF Vip 7 è stata quella con una durata eccezionale e i personaggi, a loro modo, sono riusciti a creare delle dinamiche nel programma che hcontribuito a ottenere degli ascolti molto buoni per il reality show condotto da Alfonso Signorini. In primis il duo composto da Soleil Sorge e Alex Belli, con l’ingresso poi a sorpresa della fidanzata di lui, Delia Duran. Il trio di sorelle: Lulù, Clarissa e. È stata la prima edizione con un concorrente disabile, Manuel Bortuzzo, finito in sedia a rotelle dopo una sparatoria a Roma. E ancora altri personaggi che hfatto chiacchierare. A vincere il GF Vip 6 è stata, che entrata insieme alle altre due sue sorelle è arrivata in ...