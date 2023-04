Hamsik | “Scudetto Napoli sogno che si realizza Ora ciclo possibile”

(Di giovedì 27 aprile 2023) L'ex azzurro è rimasto fedele, anche a distanza, al. Il centrocampista è felicissimo del traguardo ormai raggiunto dalla sua ex squadra.

su De Laurentiis Presidente 'De Laurentiis ci teneva a vincerlo, non è vero che lui non puntasse a conquistare lo. Lui l'ho visto felice dopo la conquista delle Coppe Italia e della ...Sul nostro sito riportiamo solo un piccolo estratto dell'intervista dei colleghi de Il Mattino all'ex capitano del Napoli Marek: "Io tante volte mi sono immaginato come sarebbe ...È una gioia immensa, penso ai napoletani che ogni anno mi chiedevano di vincerlo questo. E adesso è arrivato. Finalmente'. Già, finalmente. Marekè il capitano che ci è andato vicino ...

Marek Hamsik è uno dei calciatori simbolo della rinascita del Napoli. Record di presenze con la maglia azzurra con 520 partite disputate, 12 anni ai piedi del Vesuvio tra il 2007 e il 2019. L'ex capit ...