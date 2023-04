Hackathon for Impact | i progetti sostenibili vincitori

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Per la generazione Z latà è uno stile di vita che si riflette nelle abitudini quotidiane: dalla scelta consapevole dei prodotti alle abitudini antispreco in viaggio, fino alle challenge per condividere buone pratiche sociali e ambientali. È questo il quadro che emerge dai risultati del primofor, la maratona creativa che ha permesso a studenti universitari e giovani lavoratori di Udine, Napoli e Bologna di creare soluzioni innovative per proporre soluzioni di economia circolare. L'iniziativa, organizzata nell'ambito del Giro d'Italia della Csr 2023, ha coinvolto 3 città, 46 partecipanti, 20 giurati, 10 testimoni e 9 facilitatori con l'obiettivo di incoraggiare le Pmi ma anche altre organizzazioni ad agire facendosi ispirare dai tre principi cardine del 'pensare circolare': ...

... piattaforma digitale per la psicoterapia online e Filipe Vieira , Head of PM Business Unit... progetto internazionale per la formazione dei manager di domani, ha organizzatodedicati a ...L'Istituto Gae Aulenti, da oggi, mercoledì 19 a venerdì 21 aprile, ospiterà il Festival AlYouth. Nell'ambito del progetto, finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, 11 team ......Al Festival AIYOUTH, l'evento finale, che si svolgerà presso l'IIS 'Gae Aulenti' di Biella dal ... Mammana; nei tre giorni dell', gli allievi incontreranno esperti di diversi settori dell'...

Hackathon for Impact: il futuro sostenibile secondo la generazione Z Agenzia askanews

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Per la generazione Z la sostenibilità è uno stile di vita che si riflette nelle abitudini quotidiane: dalla scelta consapevole dei prodotti alle abitudini antispreco in via ...Premiati i vincitori della prima edizione della maratona creativa organizzata nell’ambito del Giro d’Italia della CSR 2023 che ha visto coinvolti studenti universitari e giovani lavoratori di Udine, N ...