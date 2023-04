Guida turistica precipita dal Gianicolo per sette metri davanti agli studenti E’ grave

(Di giovedì 27 aprile 2023) E’ moltolata dala Roma. Si è appoggiata al traliccio ed è caduta nella sterpa scivolando per. Così questa mattina poco dopo le 12 è scattato l’allarme in piazza Giuseppe Garibaldi mentre la, romana di 61 anni, stava lavorando con una scoleresca. Quando i ragazzi e l’accompagnatrice hanno vistore la, hanno subito allertato i soccorsi. Per recuperare il corpo della 61enne è stato necessario l’intervento dei vigili del Fuoco. I pompieri, dopo averla messa in sicurezza, l’hanno estratta dalle sterpe. Cosciente all’arrivo dei sanitari del 118, è stata quindi trasportata in codice rosso all’ospedale San ...

La visita sarà condotta da: Marco Biordi, storico dell'arte in possesso dell'abilitazione didella città di Roma. *La visita è adatta per ragazzi dai 10 anni in su. Per ulteriori info ...La donna, 61 anni, è ricoverata al San Camillo in codice rosso. Santanché: "Accertare responsabilità ...Dramma a Roma , unadi 61 anni è precipitata dal Gianicolo, precisamente dal pittoresco Piazzale Garibaldi, cadendo da circa 6 metri. Lastava parlando ad alcuni studenti e dopo l'incidente è in ...

Guida turistica precipita dal Gianicolo: è grave Repubblica Roma

Ecco le immagini che descrivono dove è Guida cade dal Gianicolo, insegnanti e alunni sotto choc: cosa è accaduto a Roma Per fortuna la donna non è in pericolo di vita, ma resta in prognosi riservata. La denuncia della Lega: "Individuare i responsabili" ...