Guida turistica cade dal Gianicolo e precipita per sette metri | trasportata in codice rosso al San Camillo

(Di giovedì 27 aprile 2023) Si è appoggiata al traliccio ed è caduta nella sterpaglia scivolando per. Così questa mattina poco dopo le 12 è scattato l'allarme in piazza Giuseppe...

Unaè precipitata da piazzale del Gianicolo, a Roma. La donna, di 61 anni, si è appoggiata a un traliccio mentre era intenta in una spiegazione con una classe di studenti. Il sostegno, ...commenta Unaè precipitata dal belvedere del Gianicolo , a Roma. La donna, di 61 anni, era intenta in una spiegazione con una classe di studenti, quando, dopo essersi avvicinata al muretto del ...Unadi 61 anni è precipitata da piazzale del Gianicolo a Roma . Il dramma si è consumato intorno alle 12 di gioved' 27 aprile: la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San ...

Roma, al Gianicolo una guida turistica si appoggia a un lampione ma lo manca: volo di 6 metri. In codice rosso in ospedale Corriere Roma

Si è appoggiata al traliccio ed è caduta nella sterpaglia scivolando per sette metri. Così questa mattina poco dopo le 12 è scattato l'allarme in piazza ...Tantissima paura questa mattina nella Capitale. Come riportato da La Repubblica infatti una guida turistica è precipitata dal piazzale del Gianicolo. Il ...