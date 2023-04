Guida turistica cade dal Gianicolo Donna 61enne in codice rosso

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 aprile 2023) – Incidente questa mattina verso le 12 aldi Roma. Unaè scivolatando per oltre sei metri, mentre parlava con alcuni studenti che accompagnava in visita. La, 61 anni, è ricoverata al San Camillo in. Sull’incidente è intervenuto il consigliere capitolino dem e presidente della commissione Turismo Mariano Angelucci: “Desidero rivolgere un augurio di pronta guarigione allache questa mattina è incorsa in un brutto incidente al piazzale delmentre accompagnava in visita un gruppo di studenti. Attualmente è ricoverata al San Camillo e ci auguriamo che grazie alle cure prestate dai sanitari possano rimettersi al più presto”. (Red/Dire)