Guida turista cade dal Gianicolo a Roma | l’incidente durante una gita scolastica | grave una 61enne

(Di giovedì 27 aprile 2023) Si era appoggiata a un traliccio che è venuto meno laturisticanache oggi intorno alle 12 è caduta per diversi metri dal piazzale del, sull’omonimo colle di. Mancato l’appoggio la donna, che stava mostrando il belvedere di piazza Garibaldi sulla capitale a una scolaresca, è caduta nelle sterpaglie sottostanti per circa sei metri. Non appena si sono resi conto di cosa era successo, gli studenti e l’accompagnatrice hanno allertato i soccorsi che hanno trovato lain condizioni gravi ma cosciente. Assegnatole il codice rosso, la donna è stata portata al pronto soccorso del San Camillo. Sul luogo sono accorsi anche gli agenti di polizia del distretto di Trastevere, che si stanno occupando delle indagini, e i vigili urbani di Monteverde. La zona ...

Si è appoggiata al traliccio ed è caduta nella sterpaglia scivolando per sette metri. Così questa mattina poco dopo le 12 è scattato l'allarme in piazza ...Una guida turistica di 60 anni è precipitata per oltre sei metri da piazzale del Gianicolo, è ricoverata in prognosi riservata al San Camillo ...