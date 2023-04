Guida l’auto e legge il giornale | ma è cieco | truffa da 120mila euro

(Di giovedì 27 aprile 2023) Erae percepiva la pensione di invalidità dal 2015, mavava regolarmente il. Constatazioni che hanno portato i Carabinieri della stazione di Vallifreda a iscrivere il 58enne di Subiaco nel registro degli indagati per il reato diaggravata ai danni dello Stato e chiedere alla magistratura l’emissione di decreto di sequestro per l’importo indebitamente percepito dall’indagato nel corso degli anni. Provvedimento chiesto dalla Procura ed emesso dal Tribunale di Tivoli a carico del 58enne. Le indagini che hanno accertato di trovarsi di fronte a un fintoL’uomo risultavaassoluto, come decretato dalla commissione medica dell’A.S.L. competente e come tale percepiva emolumenti per l’invalidità riconosciuta ...

