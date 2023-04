Guerra in Ucraina | la rivelazione della Bild | “Il drone caduto vicino Mosca doveva uccidere Putin”

(Di giovedì 27 aprile 2023)in: “Il” Kiev ha provato aVladimir: è la clamorosafatta dalla, secondo cui il fallito attentato è stato messo in atto dai servizi segreti ucraini la scorsa domenica 23 aprile e sarebbe stato tenuto segreto dalle autorità russe. Nel pomeriggio del 23 aprile, infatti, secondo quanto sostiene il quotidiano tedesco dall’sarebbe stato fatto partire unUJ-22 con una portata fino a 800 km e con a bordo “30 blocchi di esplosivo C4, per un peso totale di 17 kg”. Ilsi sarebbe dovuto schiantare nel parco ...

Biden ha celebrato "l'alleanza di ferro" tra i due Paesi, nata nel 1953 dopo ladi Corea, ... Biden ha ricordato anche la cooperazione tra Washington e Seul contro l'invasione russa dell'...Noi italiani, che sulle macerie della secondamondiale abbiamo costruito il 'miracolo ... la nostra esperienza, a costruire anche il prossimo miracolo economico dell'. Questa è una sfida ...Alla domanda se l'abbia richiesto aiuti specifici, Johansson ha risposto che questi ... in particolare a quelli che sono stati rapiti in Russia, e agli orfani di. Servono più soldi Alla ...

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ..."Non capisco come sia stato possibile. La macchina l'avevamo lasciata nella rampa di accesso al ponte. Io ho un giubbotto blu con scritto molto in grande press e i due militari ucraini che ci hanno de ...