Guardiani della Galassia Vol 3 atterra a Disneyland Paris | da Chris Pratt a Zoe Saldana per l' anteprima

Leggi Anche Dal sequel di 'Avatar' ai nuovi cinecomicMarvel, i prossimi film Disney in arrivo al cinema Il film In 'Galassia Vol. 3' l'amato gruppo di improbabili supereroi si sta ambientando a Knowhere. Ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte dal turbolento passato di ...L'evento gratuito avrà inizio il 2 maggio e durerà tre settimane , fino al termineStagioneResistenza, il 23 maggio. La Coppa dei Giochi deiha fatto il suo debutto l'anno ...Ebbene il regista è impegnato in queste settimane alla promozione diGalassia Vol. 3 che sta per debuttare in tutto il mondo e in questo senso le persone non perdono occasione di ...

In attesa dell'arrivo al cinema dal 3 maggio, il cast del film Marvel ha partecipato a un evento speciale 3" arriverà dal 3 maggio nelle sale italiane. Nella marcia di avvicinamento al ritorno dei sup ...Il mese di maggio ospita una nuova edizione dei Giochi dei Guardiani di Destiny 2: ecco tutti i dettagli su bonus e date.