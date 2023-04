Graziani | «Inter ha meritato! Allegri con Marotta? Cose disdicevoli!»

(Di giovedì 27 aprile 2023) A Radio Sportiva ha parlato l’ex calciatore Ciccio: il suo pensiero su quanto visto in-Juventus, gara valida per l’accesso alla finale di Coppa Italia (vedi articolo). MERITATO ? L’ex calciatore Ciccioha parlato, a Radio Sportiva nel corso de “Il Processo di Sportiva”, di quanto visto in-Juventus nella gara di Coppa Italia: «L’ha meritato molto di più contro una Juve senza punte. Di Maria non si capisce che ruolo abbia, Chiesa spaesato: ma dove vogliono andare i bianconeri?Massimilianonel post-partita cone Baccin?C’è voglia di essere tutti guardoni, tutti vogliono sapere e capire. Però è sport, è una partita di calcio, Bisogna dare merito a chi ha avuto un risultato migliore. Finita la partita ci si dà la mano e ...

Di seguito, il dettaglio del programma delle semifinali: MERCOLEDÌ 26 APRILE- Juventus , in ... studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Ciccioe Mauro ...... ha detto. "Il sorteggio dei quarti già ci ha dato una mano. Per me la vera finale sarà Real Madrid - Manchester City. Poi, certo, nella partita secca se la giocano siasia Milan". ...Opinionista sempre originale, Francescodetto Ciccio è intervenuto sul Corriere della Sera dopo l'exploit europeo delle italiane, ... Una finalista è giù sicura,o Milan in Champions. ...

Ciccio Graziani: «Inter avanti sul Milan. Roma e Fiorentina possono vincere Europa e Conference League» Corriere della Sera

Poi, certo, nella partita secca se la giocano sia Inter sia Milan” Ciccio Graziani Inter. Le parole di Ciccio Graziani. Finale che vedrà una tra Inter e Milan dover affrontare l’elite del calcio mondi ...Massimo Mauro, doppio ex di Napoli e Juventus, ha commentato così il big match di ieri sera nel corso della trasmissione Mediaset 'Pressing' ...