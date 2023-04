Grande balzo | dove volano Cav e Salvini | il sondaggio che cambia gli scenari

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) La fine del Terzo Polo, in seguito alla rottura tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, ha avvantaggiato una forza politica in particolare, quella di Silvio Berlusconi. Come evidenziato dall'ultimosettimanale di Termometro Politico, Forza Italia ha fatto unin avanti che l'ha portata a essere il quinto partito del Paese con il 7,5% dei consensi. Dietro gli azzurri c'è Azione al 4,3%. Più in basso invece Italia Viva al 2,5%, sotto la soglia di sbarramento. Al primo posto continua a esserci Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni col 29,2% dei consensi. A seguire il Pd di Elly Schlein, in rialzo al 18,7%. Resta sempre alta, comunque, la fiducia degli italiani nella premier Meloni, sostanzialmente stabile al 43,7%. Per quanto riguarda le altre forze politiche, il Movimento 5 Stelle, con un calo dello 0,2%, si attesta al 16,2%. In ...