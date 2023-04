Graduatorie ATA 24 mesi | al via le domande su Istanze online Quale modello compilare | cosa serve GUIDA Ministero

(Di giovedì 27 aprile 2023) Al via da oggi e fino al 18 aprile leper inserirsi o aggiornare la propria posizione nelleATA 24. Ledi prima fascia si aggiornano annualmente e si utilizzano per l'attribuzione dei ruoli e delle supplenze. Per inserirsi nelleATA 24è necessario aver maturato due annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativi, ovvero 23e 16 giorni. L'articolo .

Graduatorie Ata 24 mesi, come compilare la domanda senza errori: VIDEO TUTORIAL in DIRETTA con Raimondo (Uil Scuola Rua) LIVE Giovedì 27 aprile alle 14:30 Orizzonte Scuola

