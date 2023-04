GP Spagna | MotoGP | programma e diretta tv del weekend

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo una settimana di stop, torna il carrozzone del Motomondiale 2023 che fa nuovamente visita all’Europa dopo le due tappe nel Nuovo Continente. Laè pronta per scaldare i motori in vista del GPche si correrà sull’asfalto di Jerez de la Frontera: toccherà al leader Marco Bezzecchi difendere il suo primato in classifica piloti dall’assalto dei big della categoria capitanati, ovviamente, dal campione del mondo Francesco Bagnaia. Ecco tutto quello che c’è da sapere suldi questospagnolo. GP: tutti gli eventi e le date Venerdì 28 aprile Ore 9.00, Moto3, Prove libere 1Ore 9.50, Moto2, Prove libere 1Ore 10.45,, Prove libere 1Ore 13.15, Moto3, Prove libere 2Ore 14.05, Moto2, Prove libere 2Ore 15.00, ...

2023, Gran Premio di: le previsioni meteo Venerdì 28 aprile Cielo: nuvole e sole a intervalli Possibilità precipitazioni: 1% Temperature max/min: 32/35°C Vento: S 15 km/h, raffiche a ...... dove nel fine settimana si corre il GPe dove nel 2020 con la frattura del braccio destro ... Dopo il terzo posto nella Sprint Race che ha aperto la stagionesabato 25 marzo in Portogallo, ......si appresta a vivere il suo quarto appuntamento stagionale con il Gran Premio disulla pista ... Adesso la grande voglia di cambiare le cose con il ritorno dellain Europa. El Diablo ha ...

Prende il via in maniera ufficiale il fine settimana del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento della stagione del Motomondiale 2023. Si entra in azione sul tracciato di Jerez de la Frontera per u ...Dopo le trasferte oltreoceano, il Motomonidale torna in Europa e ci rimarrà fino al GP di Misano a settembre, prima della trasferta asiatica di fine anno. Il circuito “Angel Nieto” di Jerez de la Fron ...