Gp Spagna MotoGP | le quote | Bagnaia suona la carica a Jerez

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il Motomondiale torna in Europa: dopo il debutto stagionale a Portimao e le due trasferte in America, ecco la tappa spagnola. Francescocon la sua Ducati parte davanti a tutti nelleGp ...

GP, LE QUOTE Pecco c'è. E attira il gradimento degli operatori dei siti di scommesse , con l'azzurro indicato favorito su tutte le lavagne. Una vittoria del pilota Ducati è pagata a 1.90 su ...Il pilota della Honda, Marc Marquez, ha parlato a Sky Sport in merito alle sue condizioni fisiche alla vigilia del Gran Premio didi2023, ad Jerez. Ecco le sue parole: 'Ho fatto di tutto per essere qui a Jerez, ma tre equipe mediche mi hanno detto che non era possibile. Il rischio di una botta e di una nuova ...... e cioè pronto a correre stando al verdetto dei medici del Motomondiale, che a Jerez hanno visitato il "Bestia" alla vigilia del weekend del Gran Premio didi. Il pilota della Ducati si ...

MotoGP 2023. GP di Spagna a Jerez. Marc Marquez: "Ecco perché non corro" - MotoGP Moto.it

In una affollatissima conferenza stampa, Marc spiega perché non è ancora tornato in pista: “Fin dall’inizio, i medici mi avevano avvertito: ci vorranno 6-8 settimane. Ho provato in tutti i modi a esse ...MOTOGP - E' tutto pronto per il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera, quarto atto del mondiale 2023 della MotoGP.