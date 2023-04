GP Kazakistan | MotoGP | salta ufficialmente la corsa nel calendario 2023

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il Motomondiale più lungo di sempre con ventuno gare all’attivo è ormai un lontanissimo ricordo. E magari qualcuno ne sarà felice. Nelle ultime ore è stato cancellato, infatti, il GPdellacon il comunicato di Dorna che ha rinviato al prossimo anno l’appuntamento con il circuito kazako che sarebbe dovuto essere il nono, in linea temporale, di questo campionato dedicato alla classe regina governata da Francesco Bagnaia di Ducati, anche se il battistrada attuale è il connazionale Marco Bezzecchi di VR46 Racing Team. La pista, disegnata dall’archistar della Formula 1 Hermann Tilke e aperta proprio nell’anno corrente, non è riuscita a ottenere l’omologazione nei tempi necessari. GP: il comunicato di Dorna e le motivazioni della cancellazione dell’evento “La Federazione ...

Oggi pomeriggio alle 14:00, il pilota del team Repsol Honda, Marc Marquez, sarà presente ad una conferenza stampa straordinaria che seguiremo in diretta. Non ci sono indicazioni sul perché, l'otto vol ...