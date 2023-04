Governo | Scotto | ' Sangiuliano senza vergogna | in sua segreteria esponente Casapound'

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - ". Non era mai accaduto che nelladi un Ministro ci fosse undi, un'organizzazione esplicitamente neofascista. Presenterò un'interrogazione per chiederne la rimozione". Così Arturosu twitter.

... il deputato e membro della segreteria nazionale Marco Sarracino e il deputato Arturo... Ora ilconvochi un tavolo con le parti sociali per stabilire i tempi e garantire nella fase di ...... anche facendo leva sui fondi europei che ilsembra non essere in grado di usare e che ... Così i deputati Pd della commissione Lavoro Marco Sarracino, Mauro Laus, Arturo, Chiara Gribaudo, ...Il, tuttavia, non vuole rinunciare alla riforma delle pensioni ma potrebbe essere costretto ... Loda pagare è quello di accettare il ricalcolo dell'assegno con il penalizzante sistema ...

Governo: Scotto, 'Sangiuliano senza vergogna, in sua segreteria ... La Nuova Sardegna

Non era mai accaduto che nella segreteria di un Ministro ci fosse un esponente di Casapound, un’organizzazione esplicitamente neofascista. Presenterò un’interrogazione per chiederne la rimozione”.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...