Gorno Tempini confermato al vertice della Fondazione Cdp Entrano Geminello Alvi e Roberto Reggi

(Di giovedì 27 aprile 2023) Si è insediato il nuovo Consiglio d’AmministrazioneCassa Depositi e Prestiti .alla presidenza Giovanni, Presidente di Cdp e come consiglieri Manuela Sabbatini, Direttore Internal Audit di Cdp, e Marco Santarelli, Direttore Comunicazione, Relazione Esterne e Sostenibilità di Cdp.l’economista, Presidentedi Piacenza e Vigevano. Il consiglio rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio 2025. Alla Direzione Generale è stata confermata Francesca Sofia. Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti, Giulia Pusteria è stata confermata nel ruolo di Presidente, nominati inoltre ...

Per Cassa depositi e prestiti il 2022 sorride. La società a maggioranza pubblica guidata da Giovanni Gorno Tempini ha chiuso il bilancio con un utile netto di 2,5 miliardi. In crescita rispetto ai 2,4 miliardi registrati nel 2021. Per quanto riguarda l'utile netto consolidato la cifra è pari a 6,8 ... Sono i principali risultati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 di Cdp approvati dal cda presieduto da Giovanni Gorno Tempini, che ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e la ...

