Google Authenticator è appena diventato più efficiente ma un po' meno sicuro

(Di giovedì 27 aprile 2023) L'app per l'autenticazione a due fattori del colosso ora permette di sincronizzare sul cloud i codici di accesso, che però saranno più esposti

ha annunciato diverse novità a vari suoi servizi, senza trascurare Lens,e Meet, nota piattaforma di video chiamate e video conferenze online targata Mountain View. Partiamo dalla piattaforma denominata () Lens , che rispetto alle altre ha la ...è un'applicazione che semplifica l'autenticazione a due fattori (2FA): fornisce un livello di sicurezza aggiuntivo per gli account online, come ad esempio account di posta ...Ecco tutti i dettagli:: BACKUP SU CLOUDstessa l'ha annunciato lunedì sul suo blog ufficiale dedicato alla cybersicurezza. L'aggiornamento dell'app è in distribuzione già ...

I codici di backup 2fa che l'app Google Authenticator può generare da questa settimana non sono crittografati end-to-end. Google lo conferma dopo la ...L'app di Google Authenticator per Android e iOS/iPadOS adesso permette di sincronizzare i codici sul cloud e di accedervi da altri device.