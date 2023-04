Gli oceani non sono mai stati così caldi

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 aprile 2023) Nell'ultimo mese la temperatura media degliha battuto nuovi record, un'anomalia che gli scienziati non riescono ancora a spiegare. E' quanto emerge dai report della Nationalc and Atmospheric Administration (NOAA) statunitense, che grazie ai dati raccolti da satelliti e boe, ha dimostrato come le temperatureche siano più alte di qualsiasi anno precedente all'inizio delle misurazioni, nel 1981. Questo fenomeno è estremamente dannoso, in quanto accelera esponenzialmente lo scioglimento delle calotte di ghiaccio, portando quindi all'innalzamento del livello delle acque.