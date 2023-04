Gli Heat sciolgono Giannis | Bucks già fuori! Colpo Grizzlies con i Lakers

(Di giovedì 27 aprile 2023) Itrovano il modo di perdere in modo clamoroso anche gara - 5, dopo l'incredibile scivolone nel quarto match della serie, ed escono mestamente dalla postseason al primo turno. La squadra che in ...

... trascinando, con giocate spaziali in serie,al secondo turno. Un altro finale davvero cervellotico per Milwaukee che, avanti di 16 lunghezze nel quarto periodo, incassa l'ennesima rimonta ...E questo è tutto", ha dichiarato dopo la partita persa 128 - 126 ai supplementari con, che volano al secondo turno contro i Knicks ed eliminano una delle favorite al titolo. "Alcuni giorni ...Fuori dai playoff anche i Cavaliers: New York vince a Cleveland e se la vedrà controin semifinale CLEVELAND CAVALIERS - NEW YORK KNICKS 95 - 106 (SERIE 1 - 4) - Per la terza volta nel nuovo ...

Butler e gli Heat realizzano l’impresa. La stagione dei Bucks finisce qui Sportando

Probabilmente nessuno l'avrebbe pronosticato, a inizio playoff. E invece, incredibilmente, i Miami Heat vincono gara 5 all'overtime (126-128), si aggiudicano la serie con i Milwaukee Bucks e passano a ...