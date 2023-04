Giuseppe Giofrè | com’è il suo fidanzato ideale | “Non mi attrae il bellissimo”

Leggi su biccy

(Di giovedì 27 aprile 2023) Un mese faa Verissimo ha confessato di essere, ma le cose a quanto pare in queste settimane non sarebbero andate bene. Ora, infatti, è single. “Lo sono da poco” – ha confessato a Vanity Fair – “Sto bene. Sono talmente concentrato sul mio ruolo lavorativo, ora, che le distrazioni non andrebbero bene.. No, l’amore non è una distrazione, ma nel momento in cui c’è una relazione magari possono subentrare dei piccoli problemi… Ecco, quando succede io preferisco sempre scappare, e concentrarmi sul primo obiettivo della mia vita: la carriera”. Il suo ultimoè stato Adam Vessy, ballerino e modello tutto muscoli. Ildi? “Buono” “Se ho una tipologia che preferisco? No. Non miil ...