Giro d’Italia 2023 | Warren Barguil ha il Covid e rischia di non essere al via

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) Una vera e propria epidemia, sembratornati indietro di qualche anno. Quando tutto si era affievolito ecco che torna in ballo ilin chiave manifestazione sportive e, soprattutto, ciclistiche. Dopo Giulio Ciccone a rischio per ilc’è anche il francese. La sua squadra, il Team Arkea-Samsic ha specificato: “Il corridore è stato sottoposto a esami complementari che hanno rivelato la positività. Per quel che riguarda la sua partecipazione al, una decisione sarà presa in base all’evoluzione del suo stato di salute”., Hugh Carthy: “Non si lotterà per il terzo posto, può succedere di tutto” Ricordiamo che nei giorni scorsi il ...